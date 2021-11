We Love France

Comment devenir un cordon bleu ?

Avoir un cœur d’artichaut ou une choucroute sur la tête, avancer comme un escargot ou pousser comme un champignon, n’avoir plus un radis ou manger les pissenlits par la racine... autant d’expressions françaises qui ont inspiré la designer Hanna Skupniewicz-Tolbinski dans cet ouvrage malin et poétique, à la fois livre de cuisine et petit lexique bilingue. Partant d’une locution comportant un élément comestible (ex : Être rond comme une citrouille), qu’elle traduit littéralement en anglais et qu’elle explique (Round as a pumpkin : To be drunk), elle propose une recette (Potage à la citrouille) dans les deux langues. Tout l’art de mêler les plaisirs.