Frédéric Beigbeder : "Je viens à Paris pour répéter aux parisiens que je vis à Guétary !"

L’écrivain et réalisateur s'apprête à tourner son troisième long-métrage et vient de publier La Frivolité est une affaire sérieuse. L’occasion de nous parler des nuits parisiennes dont il fut longtemps le roi et de son coin de paradis au pays basque.