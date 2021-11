Sous-vêtements et ensembles de lingerie sont toujours une bonne idée. Bralettes et bustiers s'invitent à la place des hauts et des chemises. Sexy ? Pas nécessairement. Rouge ? Il existe également des marques qui proposent différentes couleurs comme le noir et le bordeaux. Découvrez la sélection validée par L'OFFICIEL pour la saison des fêtes.