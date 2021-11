Beauté

Le raisin, ingrédient secret contre le vieillissement ?

Les nutriments contenus dans l'extrait et les pépins de raisin sont utilisés par l'industrie cosmétique pour développer des produits aux propriétés bénéfiques et très puissantes pour le soin et la santé de la peau. Le résultat ? Un teint uniforme, hydraté et lumineux.