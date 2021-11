5 façons de se débarrasser du stress et des pensées négatives

Aujourd'hui, avec le nouveau virus qui fait rage dans le monde et la vie normale devant être interrompue, nous succombons de plus en plus au stress. Cependant, à mesure que les besoins évoluent, il en va de même pour les opportunités que nous n'avions peut-être pas remarquées auparavant...