Les pièces incontournables de la garde-robe Vespa Summer Edit sont réinterprétées de manière onirique et intemporelle pour l'été : maillots de bain, t-shirts, chemises bowling, blousons aviateur légers, gilets en maille torsadée et vestes de grange s'inscrivent dans une collection polyvalente et facile à porter, à vivre au bord de la mer comme en ville. L'expérience « Vespa by the Sea » débarque en Sardaigne avec l'Is Molas Beach Club by Vespa : entre senteurs méditerranéennes et mer cristalline, la marque du groupe Piaggio personnalise un havre de paix où le design rencontre la nature sauvage.