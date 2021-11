Digne héritier d'une génération Y dopée aux Air Max TN et à la culture 90's, Lukas Ionesco défend une vision radicale mais poétique du cinéma, de la musique, de l'existence au sens large. A l'aube de son retour sur grand écran et du prochain album de son groupe Diaperpin, l'Officiel s'est entretenu avec le fils de le plus cool du moment, entre deux live-sessions.