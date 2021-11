Lukas Ionesco : "Mes chansons racontent une part de moi"

People

Le couple à suivre : Angèle Metzger et Lukas Ionesco

Non conventionnelle, la collection Hugo propose aux hommes et aux femmes un vestiaire qui leur permet de composer leur propre style. Un sens de la coupe affirmé, un choix de couleurs minimal, les lignes Hugo séduisent les nouvelles générations au profil d’esthète et à la personnalité forte, à l’image de Lukas Ionesco et Angèle Metzger.