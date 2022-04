Si l’on ne présente plus Les Airelles, l’un des palaces les plus emblématiques de Courchevel, il est plus que temps de mettre en lumière son petit frère de Val d’Isère. Posé directement sur le front de neige, Airelles Val d’Isère signe l’arrivée du très grand luxe dans une station qui se voulait, jusque là, sportive avant tout. Visite.