Femmes

Maria Grazia Chuiri : "il faut transformer les erreurs en bonne énergie"

“We should all be feminists” affirmait-elle sur de simples T-shirts blancs, pour son entrée dans la mythique maison parisienne, reprenant les mots de l’auteure nigériane Chimamanda Ngozi Adichie. Trois collections prêt-à-porter plus tard, Maria Grazia Chiuri redessine les contours d’un new look portable et contemporain. Rencontre avec une femme saisissante d’intelligence et d’humanité.