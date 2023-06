Beauty Rules : la beauté intemporelle selon Peter Philips et Yoon Ahn pour Dior

Le Directeur de la Création et de l’Image du maquillage Dior, Peter Philips, et la designeuse de la joaillerie Dior Homme, Yoon Ahn, parlent de l’intemporalité de la beauté, des inflfluences mondiales et du nouveau rouge à lèvres Rouge Dior Forever.