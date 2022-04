Avec ses fomules clean et ultra-efficaces, toutes issues d'un traitement médical révolutionnaire, Augustinus Bader s’érige comme l’une des marques skincare des plus pointues de l’industrie. À l’occasion de la sortie de la nouveauté The Ultimate Soothing Cream, l’experte de la peau Melanie Grant nous a donné ses meilleurs conseils pour un teint naturellement parfait.