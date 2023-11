Il est temps de se mettre aux fourneaux avec CLOCH et ses beaux ouvrages de cuisine 100% personnalisables — pour soi ou pour offrir. Pour créer le livre de ses rêves, on parcourt plus de 400 recettes pour satisfaire tous les régimes : végétariens, vegans, gluten free, sans lactose, cuisine du monde, etc. Parmi les offres du catalogue, L’OFFICIEL vous partage celle qui ne nous fait pas culpabiliser : rapide et healthy, mais toujours savoureuse, la recette du brownie cru vegan met tout le monde d’accord.