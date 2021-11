Qui sont les jeunes figures du lifestyle parisien ?

Ils ont entre 24 et 35 ans, ils ont déjà voyagé partout et connaissent par cœur les codes d’un art de vivre qu’ils sont bien décidés à changer. Hyperactifs mais réfléchis, ils s’imposent sans bousculade, quitte à fuir le consensuel pour livrer leur vision singulière, franche, vibrante. Pour ce numéro dédié à la jeune génération, L’Officiel a rencontré les chefs, hôteliers, décorateurs et artisans qui façonnent ce nouveau savoir-vivre parisien.