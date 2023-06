Quel est le restaurant le plus incontournable de la Fashion Week ?

Food

Qui est Adeline Grattard, cheffe discrète et géniale ?

Discrète ? Sûrement pour ceux et celles qui n’envisagent la cuisine que sous son angle médiatique : pas de livre de recettes, pas d’autopromo 2.0…Adeline Grattard aurait pourtant de quoi frimer : un restaurant exceptionnel de finesse et d’intelligence sensorielle, une boutique avec des baos déments à emporter et un bistrot chinois grisant. La galaxie yam’Tcha est désormais plus qu’incontournable dans le paysage parisien : c’est un modèle. Une des cheffes les plus passionnantes de France nous a répondu avant le premier service…