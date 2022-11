Des évènements signés Ruinart à ne pas rater

L'Officiel Art

Les choix de Fabien Vallérian, directeur international de la communication – Ruinart

Durant une dizaine d'années, dans le cadre de fonctions au marketing chez Baccarat (1764) puis à la Manufacture nationale de Sèvres (1740), Fabien Vallérian a été en lien direct avec de nombreux créateurs et artistes. Ce féru d’art contemporain et de design est, depuis février 2018, directeur international de la communication de la Maison Ruinart (1729) où il œuvre à favoriser les liens avec le monde de l’art. Collectionneur enthousiaste, il fréquente assidument les ateliers d’artistes émergents, de même que les expositions et les galeries d’art dans le monde entier. Il livre ici une sélection réjouissante.