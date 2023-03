On a rencontré les égéries du plus Couture des parfums, Adut Akech et Anwar Hadid

À l’occasion de la sortie du parfum ‘Born in Roma Intense’ Donna et Uomo, L’OFFICIEL s’est entretenu avec les deux égéries Valentino Beauty. Quel parfum a bercé leur jeunesse, et quel est celui qu’ils ne quittent plus aujourd’hui ? On vous révèle leur secret beauté.