"Black tie" est l'histoire de l'imagination de Pierpaolo Piccioli pour la collection automne/hiver 2023 de Valentino. Dans cette collection, la cravate devient le symbole de la libération d'un dress code considéré comme formel. Le designer joue avec les métaphores et les règles, émancipant et élevant les significations contenues dans cet objet stylé. La cravate est enfin déliée et libre, elle semble presque échapper au langage formel des vêtements, entre le jour et la nuit.