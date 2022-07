Au Palais de Tokyo au milieu des grilles métalliques et des échafaudages, les cyber punk girls de Julien Dossena avancent au rythme de la nouvelle chanson de Beyonce "Break My Soul". Pour la collection printemps été 2023 de Paco Rabanne on voit défiler des héroïnes cyber avec des influences punk telles que des chockers au cou, des bottes en cuir avec des chaînes, des jupes à volants en tulle bouffantes, des couleurs flash et des textures contrastées que Dossena lui-même définit comme "chaos chromatique". Force et sensualité se conjuguent dans les robes : entre latex et dentelle contrastée, résille métallisée, touches de couleur, imprimés fleuris juxtaposés à des clous. Et enfin, des écharpes en maille métallique nouées sous le cou, les coiffes appelées fichu, rappelant l'armure des guerriers.