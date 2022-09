Fashion Week

La fashion week de Londres en 15 looks

Marquée par les adieux de Christopher Bailey à Burberry et les débuts de Mulberry dans le circuit "See Now Buy Now" cette semaine londonienne aura aussi vu s'imposer une jeune garde de créateurs hostile à tout minimalisme. À sa tête ? Molly Goddard, Michael Halpern... et l'imprévisible Matty Bovan.