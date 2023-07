Enfin Patou défile. Pour la première fois la marque parisienne, dont la direction artistique est prise par Guillaume Henry, présente la collection printemps été 2023 dans le showroom de la marque à l'Île de Cité, pendant la semaine de la Haute Couture. Et c'est aussitôt le triomphe de la mode à la parisienne, dans un défilé où se succèdent mini-robes à volants, mini-robes manteaux, couleurs pastel, manteaux et casquettes. La collection révèle Le Petit Patou, une version réduite du sac iconique de la marque de sacs Le Patou. Et c'est tout de suite le sac de la prochaine saison (en cuir invendu, bien sûr !).