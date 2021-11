Be Well

Pourquoi vos cheveux ne poussent-ils pas ? On vous dévoile les causes possibles

Nous avons étudié les principales causes liées à la chute des cheveux, à l'affaiblissement et à la décélération de la croissance des cheveux. Des expressions de certains gènes, de mauvaises habitudes et une alimentation inadéquate peuvent être impliquées dans le problème.