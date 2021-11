Pourquoi l'acide hyaluronique est-il si important pour la peau ?

L'acide hyaluronique (AH) est une molécule naturellement présente dans la peau et les articulations, et possède une capacité unique à retenir l’eau. Il est essentiel au maintien d'une peau hydratée et repulpée. Encore faut-il savoir s'en servir. Notre chroniqueuse Fabienne Sebaoun, auteure de Lost in Skination, nous éclaire sur le sujet.