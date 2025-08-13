Articles associés

Pop Culture

Emily Ratajkowski, Stephanie Danler et Lena Dunham vont collaborer sur une nouvelle série

Apple TV+ développe une série sur l’identité féminine et la maternité portée par un trio créatif engagé.

12.08.2025 by Pauline Borgogno
fashion adult female person woman coat lady glove male man

Pop Culture

Une projection test du film "Les Hauts de Hurlevent" d’Emerald Fennell divise le public

Une version non finalisée mêlant provocation extrême et réinterprétation radicale d’Emily Brontë a partagé le public.

11.08.2025 by Pauline Borgogno
head person face adult male man female woman portrait smile

Pop Culture

Monica Barbaro et Callum Turner, en tête d’affiche de la rom com "One Night Only"

Will Gluck réunit deux étoiles montantes pour sa nouvelle comédie attendue en août 2026.

12.08.2025 by Pauline Borgogno

coat mobile phone adult female person woman necklace glasses hat maroon

Industry Trends

Burberry célèbre Londres avec "Back to the City", hommage à la capitale anglaise

La nouvelle campagne capture l’énergie, les lieux emblématiques et les visages de Londres.

13.08.2025 by Pauline Borgogno

Pop Culture

Pourquoi les Millennials vivent-ils leur meilleur été ?

Entre retours cultes et nostalgie assumée, les Millennials vivent leur plus bel été générationnel.

13.08.2025 by Pauline Borgogno

Pop Culture

Taylor Swift dévoile le nom de son prochain album, "The Life of a Showgirl"

La star a annoncé son 12e album dans un teaser du podcast de son compagnon Travis Kelce, créant la surprise.

13.08.2025 by Pauline Borgogno
photography face head person portrait adult male man finger scissors

Beauté

David Mallett : "De beaux cheveux, ce sont des cheveux qui vous font vous sentir belle"

Entre élégance naturelle, passion mode et sens du détail, David Mallett réinvente l’art de la coiffure à Paris.

13.08.2025 by Pauline Borgogno

Industry Trends

Moynat célèbre nos plus fidèles compagnons avec une collection d’accessoires pour animaux

La Maison enrichit sa toile M iconique d’accessoires pour animaux alliant style et savoir-faire.

13.08.2025 by Pauline Borgogno
adult bridegroom male man person bride female woman shoe glasses

People

Brooklyn Beckham et Nicola Peltz Beckham renouvellent leurs vœux

Trois ans après leur mariage, le couple s’est dit "oui" à nouveau lors d’une cérémonie intime à Los Angeles.

13.08.2025 by Pauline Borgogno
pool water swimming pool outdoors garden nature plant flag aerial view

Food

Vivre un été solaire et raffiné au Royal Monceau – Raffles Paris

Le Palace parisien célèbre l’été avec élégance à travers trois expériences sensorielles inédites.

12.08.2025 by Pauline Borgogno
La Reserve Ramatuelle

Be Well

À La Réserve Ramatuelle, tout un programme pour mieux vieillir

Le Spa Nescens de La Réserve Ramatuelle imagine cet été le programme Women’s Better-Aging, spécialement conçu pour accompagner les femmes à toutes les étapes de leur vie. Une réinitialisation - parfois transformatrice - de son mode de vie. 

08.08.2025 by Karen Rouach