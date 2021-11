5 astuces naturelles pour accélérer la pousse des cheveux

Beauté

Comment éclaircir naturellement ses cheveux ?

À la sortie de l’hiver, il n’est pas rare que nos cheveux soient ternes et monotones. Alors pour leur redonner une touche d’éclat et de jolis reflets lumineux sans partir au soleil, on adopte ces recettes de grand-mère naturelles qui, en plus d’être économiques, n’abîment pas les cheveux. Ingénieux !