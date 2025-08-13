Articles associés

People

Florence Pugh et Finn Cole seraient fiancés après un an de romance secrète

L’actrice et la star de Peaky Blinders auraient scellé leur amour loin des projecteurs.

05.08.2025 by Pauline Borgogno
People

Jacob Elordi, de nouveau célibataire après sa rupture avec Olivia Jade Giannulli

Après près de quatre ans d’une relation en dents de scie, l’acteur et l’influenceuse se séparent définitivement.

11.08.2025 by Pauline Borgogno
People

Kristen Stewart et Dylan Meyer se sont mariées lors d’une cérémonie intime à Los Angeles

L’actrice et la scénariste ont officialisé leur union lors d’un mariage discret et anticonformiste.

22.04.2025 by Pauline Borgogno

Industry Trends

Burberry célèbre Londres avec "Back to the City", hommage à la capitale anglaise

La nouvelle campagne capture l’énergie, les lieux emblématiques et les visages de Londres.

13.08.2025 by Pauline Borgogno

Pop Culture

Pourquoi les Millennials vivent-ils leur meilleur été ?

Entre retours cultes et nostalgie assumée, les Millennials vivent leur plus bel été générationnel.

13.08.2025 by Pauline Borgogno

Pop Culture

Taylor Swift dévoile le nom de son prochain album, "The Life of a Showgirl"

La star a annoncé son 12e album dans un teaser du podcast de son compagnon Travis Kelce, créant la surprise.

13.08.2025 by Pauline Borgogno
Beauté

David Mallett : "De beaux cheveux, ce sont des cheveux qui vous font vous sentir belle"

Entre élégance naturelle, passion mode et sens du détail, David Mallett réinvente l’art de la coiffure à Paris.

13.08.2025 by Pauline Borgogno

Industry Trends

Moynat célèbre nos plus fidèles compagnons avec une collection d’accessoires pour animaux

La Maison enrichit sa toile M iconique d’accessoires pour animaux alliant style et savoir-faire.

13.08.2025 by Pauline Borgogno
People

Brooklyn Beckham et Nicola Peltz Beckham renouvellent leurs vœux

Trois ans après leur mariage, le couple s’est dit "oui" à nouveau lors d’une cérémonie intime à Los Angeles.

13.08.2025 by Pauline Borgogno
Food

Vivre un été solaire et raffiné au Royal Monceau – Raffles Paris

Le Palace parisien célèbre l’été avec élégance à travers trois expériences sensorielles inédites.

12.08.2025 by Pauline Borgogno
Be Well

À La Réserve Ramatuelle, tout un programme pour mieux vieillir

Le Spa Nescens de La Réserve Ramatuelle imagine cet été le programme Women’s Better-Aging, spécialement conçu pour accompagner les femmes à toutes les étapes de leur vie. Une réinitialisation - parfois transformatrice - de son mode de vie. 

08.08.2025 by Karen Rouach