À l'occasion du lancement du premier numéro de L'Officiel Riviera, Jennifer Eymère et Philippe Combres, fondateurs du magazine, et leur ambassadrice Camille Charrière, ont profité du Festival de Cannes pour réunir leurs amis et cover girls, autour d'un cocktail dans la boutique Miu Miu, suivi d'un dîner signé Loulou sur la terrasse d'Albane. Découvrez l'évènement en images.