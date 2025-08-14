Kendall Jenner incarne le luxe du bien-être dans la campagne automne 2025 d'alo
La mannequin retrouve alo pour une collection capsule alliant élégance sportive et pleine conscience.
La mannequin retrouve alo pour une collection capsule alliant élégance sportive et pleine conscience.
Née de tests en conditions extrêmes, la Go Further Capsule incarne une innovation centrée sur les femmes. Chantelle Murnaghan, vice-présidente à la recherche et innovation produit, nous en dévoile davantage.
Deux journées intenses, entre contes de fées et montée d’adrénaline : des deux parcs Disney aux dîners dignes des Mille et Une Nuits, en passant par des nuits dans des hôtels dignes d’un film. Des rues victoriennes de Main Street aux sensations fortes d’Hyperspace Mountain, en traversant les univers Pixar et le Campus Avengers, Disneyland Paris se vit comme un voyage où se mêlent magie, aventure et super-héros.