Pourquoi tout le monde attend "The Map That Leads To You", la rom com de fin d'été ?
Prime Video adapte le roman de J.P. Monninger dans une odyssée amoureuse à travers l’Europe.
Née de tests en conditions extrêmes, la Go Further Capsule incarne une innovation centrée sur les femmes. Chantelle Murnaghan, vice-présidente à la recherche et innovation produit, nous en dévoile davantage.
Deux journées intenses, entre contes de fées et montée d’adrénaline : des deux parcs Disney aux dîners dignes des Mille et Une Nuits, en passant par des nuits dans des hôtels dignes d’un film. Des rues victoriennes de Main Street aux sensations fortes d’Hyperspace Mountain, en traversant les univers Pixar et le Campus Avengers, Disneyland Paris se vit comme un voyage où se mêlent magie, aventure et super-héros.