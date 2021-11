Le carnet d’adresses d’Anouchka Delon à Genève

Voyage

Philippe Starck : "La Réserve à la Plage est simplement la cristallisation d’un rêve"

A Ramatuelle, La Réserve porte admirablement son nom : loin de la foule, l’hôtel offre aux visiteurs une parenthèse de quiétude, de lumière. A l’invitation de son propriétaire, Michel Reybier, le designer et créateur Philippe Starck a imaginé le restaurant La Réserve à la Plage. Avec poésie, il nous dévoile inspirations et souvenirs derrière ce lieu de vie(s) et de rencontres.