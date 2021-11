9 bonnes raisons d'explorer l'île de Lanzarote

Trésor méconnu des Canaries, cette île volcanique offre à la fois plages de rêve, architecture futuriste et paysages de science-fiction. Graphique et extrême, elle a été sublimée dans les seventies par l’artiste César Manrique, qui y a imaginé des édifices d’avant-garde spectaculaires, nichés au creux de la lave, entre esprit festif et land art.