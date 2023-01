Comment adopter le look montagnard au ski comme dans la rue ?

L'heure des vacances à la montagne arrive, alors voici une sélection de vêtements de ski à porter les jours les plus froids, sur et hors des pistes. Combinaisons de ski, doudounes, accessoires de ski, masques, vestes et pantalons techniques ainsi que chaussures d'après-ski. Trouvez votre bonheur !