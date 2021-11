Quel sac Fendi adopter cet hiver ?

Fashion Week

Fendi, automne-hiver 2017/18

Cette saison, la fille Fendi troque sa robe de gaulle et ses chaussures-chaussettes contre un tailleur Prince de Galles et des cuissardes rouge passion. Face aux imprimés rétro et aux mini-Christmas Jumpers, des jeux d'opacité et quelques touches de vinyle nourrissent le mythe de la femme fatale.