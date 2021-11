Pop Culture

“Virgil Abloh. Nike. ICONS” : la Bible des sneakers addicts est arrivée

En 2016, le géant du sportswear Nike et le créateur de mode Virgil Abloh ont uni leurs talents pour composer une collection de sneakers qui mette à l’honneur 10 des modèles les plus emblématiques de la marque à la virgule. Baptisé The Ten, ce projet réinventant des icônes comme la Air Jordan 1, la Air Max 90, la Air Force 1 et la Air Presto, a véritablement galvanisé la sneaker culture. Et il est aujourd’hui consacré au cœur d’une véritable Bible de la sneaker signée Taschen.