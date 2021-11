Le dîner Paramour, pour un avenir sans sida

Les mondes du cinéma, du théâtre, de la musique et de la danse se réunissaient en juin dernier, à l'hôtel d'Evreux, autour du dîner PARAMOUR du fonds LINK. Joséphine Japy, Gaia Weiss, Shaïn Boumedine, Kristina Bazan, Francis Huster et bien d'autres se sont confiés à L'Officiel Paris, l'occasion pour eux d'affirmer plus que jamais leur engagement dans la lutte contre le sida.