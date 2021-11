Le night-système parisien peut se vanter d’être l’un des plus sélects au monde. Les lourdes portes des clubs les plus courus de la capitale ne s’ouvrent qu’à condition de formuler la bonne diatribe, autant verbale qu’esthétique. Pour la tchatche, on vous laisse chercher. Mais pour la silhouette, L’Officiel Hommes s’est permis de demander aux doormen des clubs les plus en vue leurs conseils avisés. A suivre de (très) près.