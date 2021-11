I Want to faire la fête : la soirée idéale selon trois party-girls parisiennes

En famille ou entre amis, elle est, à leurs yeux, essentielle. Hédonistes de jour comme de nuit, ces trois autoentrepreneuses partagent une vision de la fête fondée sur la spontanéité et la convivialité, notions qu’incarne le nouveau parfum Jimmy Choo. Rencontre avec le mannequin Coline Aulagnier, l’influenceuse Alexandra Guerain et Flora Coquerel, présentatrice TV et présidente d’une association œuvrant au Bénin.