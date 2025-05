Après quatre opus joués à guichets fermés, l'évènement unique du fief de la French touch revient le Samedi 24 Mai prochain. L'occasion de revenir sur les moments forts de cette initiative culturelle sans équivalent dans le paysage Français avec l'une de ses têtes pensantes Hirmane Abdoulakime, head of culture & Entertainment BETC, fondateur de The Ace Club et The Dwitchtorialist.