La griffe de swimwear SAME s'installe à Saint-Tropez
Devenue référence du swimwear luxe, SAME poursuit son expansion en prêt-à-porter avec une vision mode globale, instinctive et durable. Rencontre avec la fondatrice, Shea Marie.
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En 2026, la parfumerie masculine change de ton. Moins démonstrative, plus contrastée, elle joue sur les tensions, entre lumière et profondeur, douceur et puissance.