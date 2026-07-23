French Riviera

Le refuge discret qui redéfinit Cortina

À Cortina d’Ampezzo, l’Hotel de LEN réinvente l’hospitalité alpine en faisant du bois, du bien-être et de la durabilité les fils conducteurs d’un séjour en harmonie avec son environnement.

23.07.2026 by L'Officiel Riviera
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23.07.2026 by L'Officiel Riviera
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Femmes

Suki Waterhouse mise sur un jean flare graphique signé Desigual

Repérée dans un jean flare graphique signé Desigual, Suki Waterhouse confirme le retour d'un denim audacieux qui fait de l'expression personnelle la grande tendance de l'été.

23.07.2026 by Pauline Borgogno
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Industry Trends

Gentle Monster affine sa collection de lunettes intelligentes avec Google

Gentle Monster poursuit son entrée dans l'univers des lunettes intelligentes avec une seconde monture au design épuré, fruit de sa collaboration avec Google et Samsung.

23.07.2026 by Pauline Borgogno
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Hommes

Ethan Hawke devient le nouvel ambassadeur mondial de Canali

Canali nomme Ethan Hawke ambassadeur mondial et célèbre, à travers cette collaboration, une conception commune de l'excellence fondée sur la discipline, la curiosité et la maîtrise du geste.

23.07.2026 by Pauline Borgogno
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Femmes

Matières Fécales signe les trois looks de mariage de Gabbriette

Avec trois silhouettes sur mesure imaginées pour son mariage avec Matty Healy, Gabbriette devient la première mariée habillée par Matières Fécales, qui signe ainsi son entrée dans l'univers du bridal.

23.07.2026 by Pauline Borgogno
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Fashion Week

Dior choisit le Trinity College de Dublin pour son défilé Automne 2027

Pour son défilé Automne 2027, Dior investira le Trinity College de Dublin, un choix hautement symbolique qui célèbre les origines de Jonathan Anderson et prolonge son dialogue entre mode, patrimoine et création.

23.07.2026 by Pauline Borgogno
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Voyage

Forte Village, l'ultime resort méditerranéen

Au sud de la Sardaigne, là où la Méditerranée déploie ses plus beaux camaïeux de turquoise, Forte Village s'étend sur cinquante hectares de jardins luxuriants bordés par une plage de sable blanc. Plus qu'un resort, c'est un territoire à part, un art de vivre où chaque journée se compose selon ses envies, entre douceur balnéaire, expériences gastronomiques, bien-être absolu et passions sportives.

23.07.2026 by Jean-François Guggenheim
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Industry Trends

ALO voit plus loin avec une première collection de lunettes d'exception

Avec sa première collection de lunettes, ALO transpose son univers studio-to-street dans des montures d'exception, fabriquées à la main au Japon et pensées comme un nouvel essentiel du quotidien.

22.07.2026 by Pauline Borgogno