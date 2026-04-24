Industry Trends

evian® fête son bicentenaire et signe une édition collector avec Jeff Koons

Pour ses 200 ans, evian® célèbre la jeunesse comme un état d’esprit à travers une collaboration artistique d’exception avec Jeff Koons.

24.04.2026 by Pauline Borgogno
bottle beverage pop bottle soda
Crédits : Courtesy of evian®

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