evian® fête son bicentenaire et signe une édition collector avec Jeff Koons
Pour ses 200 ans, evian® célèbre la jeunesse comme un état d’esprit à travers une collaboration artistique d’exception avec Jeff Koons.
Pour ses 200 ans, evian® célèbre la jeunesse comme un état d’esprit à travers une collaboration artistique d’exception avec Jeff Koons.
Après une saison de récompenses bien remplie et plus de vingt-cinq ans passés à Hollywood, l’actrice et chanteuse américaine Kate Hudson ne pense pas que tout cela repose (uniquement) sur elle. “Au fil des années, j’ai surtout appris comment contribuer à un projet, au sein d’une équipe.”