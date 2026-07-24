The Room, l'adresse où le luxe vintage devient accessible à tous
Née d'une plateforme en ligne avant de devenir une boutique parisienne, The Room fait du luxe vintage une expérience accessible, responsable et profondément humaine.
Née d'une plateforme en ligne avant de devenir une boutique parisienne, The Room fait du luxe vintage une expérience accessible, responsable et profondément humaine.
Quelques mois après avoir fait de Lamine Yamal son ambassadeur mondial, American Eagle franchit une nouvelle étape en lançant une capsule exclusive de 25 pièces inspirée de l'univers streetwear, disponible dès le 3 septembre.
À l'occasion du centenaire de sa boutique historique de Florence, Panerai inaugure Immersion, une exposition qui invite le public à explorer l'ADN de la Maison à travers un parcours sensoriel entre patrimoine, innovation et esprit d'aventure.