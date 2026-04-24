La Génération Gucci prend la parole
À travers 84 silhouettes, Génération Gucci esquisse un manifeste où passé et présent s’entrelacent avec audace et précision.
À travers 84 silhouettes, Génération Gucci esquisse un manifeste où passé et présent s’entrelacent avec audace et précision.
Après une saison de récompenses bien remplie et plus de vingt-cinq ans passés à Hollywood, l’actrice et chanteuse américaine Kate Hudson ne pense pas que tout cela repose (uniquement) sur elle. “Au fil des années, j’ai surtout appris comment contribuer à un projet, au sein d’une équipe.”