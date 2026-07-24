Chloé célèbre une féminité instinctive dans sa campagne Hiver 2026
Photographiée dans des paysages sauvages, la campagne Hiver 2026 de Chloé célèbre une féminité libre, instinctive et profondément connectée à la nature.
Photographiée dans des paysages sauvages, la campagne Hiver 2026 de Chloé célèbre une féminité libre, instinctive et profondément connectée à la nature.
Quelques mois après avoir fait de Lamine Yamal son ambassadeur mondial, American Eagle franchit une nouvelle étape en lançant une capsule exclusive de 25 pièces inspirée de l'univers streetwear, disponible dès le 3 septembre.
À l'occasion du centenaire de sa boutique historique de Florence, Panerai inaugure Immersion, une exposition qui invite le public à explorer l'ADN de la Maison à travers un parcours sensoriel entre patrimoine, innovation et esprit d'aventure.