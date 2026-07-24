Miguel Castro Freitas signe les premiers sacs de son ère chez Mugler
Avec Aurora et Lua, Miguel Castro Freitas inaugure une nouvelle ère de la maroquinerie Mugler, entre héritage architectural, sensualité sculpturale et féminité affranchie.
Avec Aurora et Lua, Miguel Castro Freitas inaugure une nouvelle ère de la maroquinerie Mugler, entre héritage architectural, sensualité sculpturale et féminité affranchie.
Quelques mois après avoir fait de Lamine Yamal son ambassadeur mondial, American Eagle franchit une nouvelle étape en lançant une capsule exclusive de 25 pièces inspirée de l'univers streetwear, disponible dès le 3 septembre.
À l'occasion du centenaire de sa boutique historique de Florence, Panerai inaugure Immersion, une exposition qui invite le public à explorer l'ADN de la Maison à travers un parcours sensoriel entre patrimoine, innovation et esprit d'aventure.