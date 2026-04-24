L'été solaire de JW Anderson se dévoile enfin
Avec cette capsule estivale l’intensité graphique se conjugue à l’artisanat, dans un dialogue entre mémoire, gestes et éclat fugace.
Avec cette capsule estivale l’intensité graphique se conjugue à l’artisanat, dans un dialogue entre mémoire, gestes et éclat fugace.
Après une saison de récompenses bien remplie et plus de vingt-cinq ans passés à Hollywood, l’actrice et chanteuse américaine Kate Hudson ne pense pas que tout cela repose (uniquement) sur elle. “Au fil des années, j’ai surtout appris comment contribuer à un projet, au sein d’une équipe.”