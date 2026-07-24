Miu Miu signe une campagne crépusculaire à la force magnétique
Dans une campagne à la beauté hypnotique, Miu Miu explore une féminité libre et plurielle, où la douceur devient une forme de puissance.
Dans une campagne à la beauté hypnotique, Miu Miu explore une féminité libre et plurielle, où la douceur devient une forme de puissance.
Quelques mois après avoir fait de Lamine Yamal son ambassadeur mondial, American Eagle franchit une nouvelle étape en lançant une capsule exclusive de 25 pièces inspirée de l'univers streetwear, disponible dès le 3 septembre.
À l'occasion du centenaire de sa boutique historique de Florence, Panerai inaugure Immersion, une exposition qui invite le public à explorer l'ADN de la Maison à travers un parcours sensoriel entre patrimoine, innovation et esprit d'aventure.