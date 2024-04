International Watch Review Watches & Wonders 2024 : Chanel dévoile une incroyable horloge musicale Cette pièce d’exception, qui fait appel à l’expertise technique de nombreux artisans, rappelle l'univers graphique de l’atelier de Mademoiselle et les outils de ses couturières. Elle est issue de la nouvelle collection CHANEL COUTURE O’CLOCK, dévoilée il y a quelques jours au salon Watches & Wonders 2024.

Dôme en verre. Onyx facetté gansé d’or jaune 18 carats serti de 36 diamants (3,60 carats). Lustre en or jaune 18 carats avec revêtement noir, bougeoirs en or jaune 18 carats et 26 pampilles en diamants taille poire (~6,24 carats).