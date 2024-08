Pop Culture

Brad Pitt : 23 clichés brûlants pour se souvenir de l'acteur jeune au cinéma

Le 6 septembre dernier, Brad Pitt annonçait qu’il était sur le point de prendre sa retraite du grand écran à 55 ans, après plus de 30 ans de carrière. Alors qu’il est actuellement à l’affiche des films salués "Once Upon a Time in Hollywood" et "Ad Astra", l’acteur tire sa révérence au sommet de sa gloire. Depuis "Thelma et Louise", jusqu’à "Légendes d’automne", en passant par "Fight Club" ou "Seven", retour en images sur les clichés les plus sexy de l’acteur jeune au cinéma.