La France connaît depuis plusieurs années un âge d'or de la pâtisserie contemporaine. Aujourd'hui, les gâteaux et desserts servis dans certains restaurants et boutiques sont de véritables chefs d’œuvres d'un niveau technique et gustatif rarement atteint. En atteste l’ouverture attendue du chef pâtissier Philippe Tayac à Nice dans le quartier du Carré d’or. Qui a dit que la cuisine de palaces n’était pas accessible ?